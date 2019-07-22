Son Dakika Haberleri: İngiltere, F-35'lere rakip Tempest savaş jetleri için İsveç ile el sıkıştı
Son Dakika Dünya Haber

İngiltere, F-35'lere rakip Tempest savaş jetleri için İsveç ile el sıkıştı

44 dakika önce

İskandinav yarımadasının en büyük ülkesi İsveç, teknik özellikleriyle F-35 jetlerini geride bırakması öngörülen lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılan ilk ülke oldu.

İngiltere, F-35'lere rakip Tempest savaş jetleri için İsveç ile el sıkıştı, System.String[]
İskandinav ülkelerinden İsveç, teknik özellikleriyle F-35 jetlerini geride bırakma iddiasında olan lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılan ilk ülke oldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülkenin söz konusu jetlerin ortak üretimi projesi olan FCAS kapsamında bir protokol imzaladığı ve görüşmelerin 2019 Nisan'ında tamamlandığı kaydedildi.
Euronews.com'da Görüntüle
İngiltere, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak İran'dan petrol tankeri krizi sonrası yeni açıklama: Deniz korsanlığına cevap verdik Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu İspanya, tarihindeki ilk koalisyon hükümetine çok yakın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:07:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere, F-35'lere rakip Tempest savaş jetleri için İsveç ile el sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]