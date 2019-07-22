İngiltere, F-35'lere rakip Tempest savaş jetleri için İsveç ile el sıkıştı
44 dakika önce
İskandinav yarımadasının en büyük ülkesi İsveç, teknik özellikleriyle F-35 jetlerini geride bırakması öngörülen lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılan ilk ülke oldu.
İskandinav ülkelerinden İsveç
, teknik özellikleriyle F-35 jetlerini geride bırakma iddiasında olan lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılan ilk ülke oldu. İngiltere
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülkenin söz konusu jetlerin ortak üretimi projesi olan FCAS kapsamında bir protokol imzaladığı ve görüşmelerin 2019 Nisan'ında tamamlandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:22
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