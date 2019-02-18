İngiltere ile İspanya Arasında Cebelitarık Krizi
29 dakika önce
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ta İspanyol savaş gemisinin İngiliz ticari gemilerine bölgeyi terk etmesi emri vermesiyle iki ülke arasında kriz çıktı.
İngiltere
'ye bağlı Cebelitarık
'ta İspanyol savaş gemisinin İngiliz ticari gemilerine bölgeyi terk etmesi emri vermesiyle iki ülke arasında kriz çıktı. Akdeniz
'de İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık, İspanya
ve İngiltere arasında krize neden oldu. Hafta sonu yaşanan olayda, İspanyol savaş gemisi Cebelitarık'taki İngiliz limanlarında bulunan ticari gemilere bölgeyi terk etme emri verdi. Cebelitarık yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, İspanyol savaş gemisinin terk etme emrine karşılık İngiliz donanmasının da karşılık vermesi ile İspanyol savaş gemisinin bölgeden ayrıldığı kaydedildi. Cebelitarık açıklamasında, "Cebelitarık sularında İngiliz egemenliğini kabul etmeyenler tarafından oynanan aptalca oyunlar" ifadesine ver verildi. Birleşmiş Milletler
'in "özerk olmayan ülke" listesindeki Cebelitarık, 1713'te imzalanan Utrecht
Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:11 Kaynak: İHA
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