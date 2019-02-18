Son Dakika Haberleri: İngiltere ile İspanya Arasında Cebelitarık Krizi

İngiltere ile İspanya Arasında Cebelitarık Krizi

29 dakika önce

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ta İspanyol savaş gemisinin İngiliz ticari gemilerine bölgeyi terk etmesi emri vermesiyle iki ülke arasında kriz çıktı.

İngiltere ile İspanya Arasında Cebelitarık Krizi, System.String[]
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ta İspanyol savaş gemisinin İngiliz ticari gemilerine bölgeyi terk etmesi emri vermesiyle iki ülke arasında kriz çıktı. Akdeniz'de İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık, İspanya ve İngiltere arasında krize neden oldu. Hafta sonu yaşanan olayda, İspanyol savaş gemisi Cebelitarık'taki İngiliz limanlarında bulunan ticari gemilere bölgeyi terk etme emri verdi. Cebelitarık yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, İspanyol savaş gemisinin terk etme emrine karşılık İngiliz donanmasının da karşılık vermesi ile İspanyol savaş gemisinin bölgeden ayrıldığı kaydedildi. Cebelitarık açıklamasında, "Cebelitarık sularında İngiliz egemenliğini kabul etmeyenler tarafından oynanan aptalca oyunlar" ifadesine ver verildi. Birleşmiş Milletler'in "özerk olmayan ülke" listesindeki Cebelitarık, 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

İngiltere, Cebelitarık, Güncel
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