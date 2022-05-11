İngiltere ile İsveç arasında güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere ile İsveç arasında güvenlik anlaşması imzalandı

11.05.2022 15:58
İngiltere ile İsveç arasında güvenlik anlaşması imzalandı

İngiltere ve İsveç, güvenliklerini güçlendirmek ve yenilenen tehditler karşısında Kuzey Avrupa'nın savunmasını sağlamlaştırmak amacıyla ortak güvenlik deklarasyonu imzaladı.

İngiltere ve İsveç, güvenliklerini güçlendirmek ve yenilenen tehditler karşısında Kuzey Avrupa'nın savunmasını sağlamlaştırmak amacıyla ortak güvenlik deklarasyonu imzaladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la görüştü.

Johnson ve Magdalena, ikili görüşmelerinin ardından savunma ve güvenlik iş birliği, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların da desteklenmesini içeren ortak güvenlik deklarasyonuna imza attı.

Anlaşmanın ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Johnson, burada yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 21. yüzyıl tiranının (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) boş kibrine karşı ortak savunmayı güçlendirmenin yollarını tartışmaya zorlanmasının üzücü bir ironi olduğunu" söyledi.

Rusya'nın İsveç'e saldırması durumunda İngiltere'nin tam olarak ne yapacağının sorulması üzerine, Johnson, iki liberal demokrasiden birine saldırı olması durumunda İngiltere ve İsveç'in birbirine yardım edeceğini vurguladı.

Johnson, "İster bir felaket ya da askeri bir saldırı olsun bugün söylediğimiz şey, karşı tarafın talebi üzerine yardımına geleceğimizdir. Ukrayna'daki Rus saldırısıyla kendimizi bulduğumuz korkunç koşullarda bunu belirtmek hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların desteklenmesine izin vereceğini belirten Johnson, "Bu hem İsveç'in hem de İngiltere'nin sahip olduğu değerleri koruyan bir anlaşmadır." dedi.

Johnson, İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda vereceği karar ne olursa olsun destekleyeceklerini vurgulayarak, "İngiltere'nin, İsveç'in atmaya karar verdiği her türlü eylem planını destekleyeceğinden ve elimizden geldiğince yararlı ve destekleyici olacağından eminim." diye konuştu.

"Hem İsveç'e hem de Finlandiya'ya desteğimizde kararlı ve netiz"

İsveç'in ardından ziyaret edeceği Finlandiya'da da benzer bir anlaşmaya imza atacaklarını aktaran Johnson, şunları kaydetti:

"Hem İsveç'e hem de Finlandiya'ya desteğimizde kararlı ve netiz. Bu güvenlik deklarasyonlarının imzalanması, milletlerimiz arasındaki sonsuz güvencenin bir sembolüdür. Bunlar kısa vadeli geçici tedbirler değil, askeri bağları ve küresel istikrarı desteklemek ve gelecek nesiller için Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için uzun vadeli bir taahhüttür."

İsveç Başbakanı: "Putin, Batı'yı bölemedi"

İsveç Başbakanı Andersson da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı dünyasını bölebileceğini düşündüğünü ancak bunun tam tersinin olduğunu dile getirdi.

Putin'in girişimlerinin ters teptiğini belirten Andersson, "Bugün burada her zamankinden daha fazla birlik içinde bağlarımızı güçlendiriyoruz. İngiltere'yle yakın iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. İkili savunma ve güvenlik iş birliği açısından bugün bir adım daha attık." ifadesini kullandı.

Johnson, basın toplantısının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya'ya hareket etti.

YORUMLAR
500
Erkek hemşire narkozun etkisindeki 4 kadına cinsel istismarda bulundu Erkek hemşire narkozun etkisindeki 4 kadına cinsel istismarda bulundu İsveç, 9 Çocukta Sebebi Bilinmeyen Akut Hepatit Vakası Bildirdi İsveç, 9 Çocukta Sebebi Bilinmeyen Akut Hepatit Vakası Bildirdi

Vladimir Putin, Kuzey Avrupa, England, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere ile İsveç arasında güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:29:06. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere ile İsveç arasında güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement