İngiltere Maliye Bakanı istifa etti - Son Dakika
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İngiltere Maliye Bakanı istifa etti

6 saat önce

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa etti.

İngiltere Maliye Bakanı istifa etti, System.String[]

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa etti.

İngiltere yerel basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson bugün kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Javid'e görevini sürdürmesi ancak danışmanlarının işine son vermesi teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Javid görevinden istifa etme kararı aldı.

Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit'in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Javid'in bir danışmanının işine kendisine haber verilmeden son verilmişti.

Pakistan kökenli Javid, Theresa May kabinesinde de içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında 8 bakanı görevinden aldı.

Philip Hammond, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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