Temmuz ve ağustosta 40 dereceyi bulan rekor seviyede sıcaklıklar yaşanırken, bu yılki yağış oranları İngiltere'nin güneydoğu kesimlerinde yüzde 10'a kadar düşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İngiltere'de vatandaşlar sele karşı uyarıldı - Son Dakika

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