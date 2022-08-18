İngiltere'de vatandaşlar sele karşı uyarıldı - Son Dakika
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İngiltere'de vatandaşlar sele karşı uyarıldı

18.08.2022 09:48
İngiltere'de vatandaşlar sele karşı uyarıldı

İngiltere'nin güneydoğusu ve başkent Londra'yı etkisi altına alan sele karşı "hayati tehlike" uyarısı yapıldı.

İngiltere'nin güneydoğu su ve başkent Londra'yı etkisi altına alan sele karşı "hayati tehlike" uyarısı yapıldı.

Selin vurduğu Londra'nın Victoria tren istasyonunda seferler iptal edildi.

İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, haftalardır süren sıcaklık ve kuraklığın ardından gelen şiddetli yağışlar sonrası alarm seviyesini sarıya çıkararak, vatandaşlara "hayati tehlike" uyarısı yaptı.

Met Office'in uyarısı, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water'ın, güney bölgelerde su kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından geldi.

Temmuz ve ağustosta 40 dereceyi bulan rekor seviyede sıcaklıklar yaşanırken, bu yılki yağış oranları İngiltere'nin güneydoğu kesimlerinde yüzde 10'a kadar düşmüştü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

England, Londra, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de vatandaşlar sele karşı uyarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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