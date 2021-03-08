İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi

Ligin 27. haftasında iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada Tottenham, White Hart Lane Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti.

TOTTENHAM'DAN NET GALİBİYET

Ev sahibi takım 25. dakikada Gareth Bale'in golüyle 1-0 öne geçerken Crystal Palace 45+1. dakikada Christian Benteke'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 49. dakikada Gareth Bale ve 52. dakikada Harry Kane'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, 76. dakikada Harry Kane'nin attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı. Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Tottenham, 45 puana yükselerek Liverpool'u geçti. Crystal Palace ise 3 maç sonra yenildi ve 34 puanda kaldı.

GARETH BALE UYANDI

Harry Kane bu sezon 36 maçta 24 gol ve 16 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, uyanışa geçen Gareth Bale, son 6 maçta 7 gol ve 3 asiste katkı yaptı.