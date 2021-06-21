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İngiltere üçüncü doz Covid aşısı planını hazırlıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere üçüncü doz Covid aşısı planını hazırlıyor

21.06.2021 13:30
İngiltere üçüncü doz Covid aşısı planını hazırlıyor, System.String[]

Sağlık Bakanı Matt Hancock bir kaç hafta içinde Sonbahar'da başlatılacak üçüncü doz Covid aşısı planının ayrıntılarını açıklayacaklarını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Sonbahar'da başlatılacak bir 'üçüncü doz Covid aşısı' planının ayrıntılarının bir kaç hafta içinde hazır olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı bunun için farklı aşıların karıştırılarak kullanıldığı deneylerin sonuçlarını beklediklerini de ekledi.

Doktorlar ve Sağlık Hizmetleri yetkilileri "üçüncü doz" yani aşı etkisini güçlendirici ek bir dozun denemelerinin artık başlaması gerektiğini çünkü cevaplanması gereken bir dizi önemli soru bulunduğunu söylemişlerdi.

Halen uygulanmakta olan Covid aşılarının tam dozunun ne kadar süreyle koruyucu olduğu, çocukları aşılamak gerekip gerekmediği soruları bunlar arasında.

Sağlık Bakanı Matt Hancock bu sabah BBC radyosunda soruları yanıtlarken "Şu anda hangi aşı kombinasyonlarının en etkili olacağını araştırıyoruz" diye konuştu.

Bakan "Önümüzdeki bir kaç hafta içinde en etkili aşı kombinasyonlarının hangileri olduğuna ilişkin klinik deneylerin verilerini aldığımızda, Sonbahar'daki üçüncü doz aşılama programının ayrıntılarını belirleyeceğiz" diye ekledi.

Deneyler ve sıradaki yeni aşılar

İngiltere'de şu anda sürdürülen deneylerden biri Cov-Boost adını taşıyor.

Bu deneyde farklı aşıların karıştırılması yöntemiyle üçüncü dozun etkisine bakılıyor.

Hükümetten üst düzey bir kaynak BBC'ye, şu anda uygulanmakta olan Oxford AstraZeneca, Pfizer Bion-Tech ve Moderna aşılarına ek olarak, Novavax ve Valneva aşılarının da yetkili mercilerden onay beklediğini, bunların onaylanmasının aşılama kampanyalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Şu ana kadar İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın tamamı yani Birleşik Krallık çapında yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı iki doz aşılarını da oldu ve her beş yetişkinden dördünden fazlası birinci dozu yaptırdı.

Son günlerde 18 yaşın üzerindeki herkese aşı randevusu verilmeye başlanmasıyla çok sayıda insan aşı merkezlerinin önünde kuyruklar oluşturdu ve sadece İngiltere'de Cuma ve Cumartesi günleri 1 milyondan fazla kişi aşılandı.

Vakalarda artış var ama aşı ölümleri sınırlıyor

Günlük koronavirüs vakaları ülke çapında artış gösteriyor ama hastaneye başvuranlar ve ölümler daha önceki dalgalarda görüldüğü oranda yükselmiyor.

Pazar günü itibariyle günlük vaka sayısı geçen haftaya göre 1794 kişi artışla 9284'e yükseldi. Ölüm sayısı ise bir önceki haftaya göre iki azalarak 6'ya indi.

Vakalardaki artış hem son bir ayı aşkın zamandır iç mekanlarda buluşmanın sınırlı da olsa serbestleşmesi, hem okulların açılması hem de Delta adıyla bilinen daha bulaşıcı yeni varyantın etkisiyle açıklanıyor.

Ancak hükümet önlemleri değerlendirirken, vaka sayısından çok hastaneye yatış ve ölümleri dikkate alıyor.

Bakanlar bir çok kez salgın döngüsünden çıkış yolunun aşılama olduğunu vurguladı ve daha önce 21 Haziran olarak planlanan tam açılış tarihi daha fazla insanın aşılanabilmesi için dört hafta ertelendi.

Yine de Pazartesi gününden itibaren düğünlere, çocuklar için planlanan gezilere katılabileceklerin sayılarının artırılması gibi bazı esnemelere gidilecek.

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri önlemlerin gevşetilmesi ve kaldırılması tarihlerini bazı küçük farklılıklarla kendileri belirliyor.

Üçüncü doz konusunda cevabı aranan sorular neler?

Hükümet Covid aşılamasında güçlendirici bir üçüncü dozun uygulanacağını daha önce açıklamıştı ama sağlık alanındaki yetkililer her yıl yenilenen bir Covid aşısı kampanyasının, beraberinde daha büyük zorluklar getirebileceği uyarısında bulunuyor ve şu soruların yanıtlarını bilmenin önemli olduğuna dikkat çekiyorlar:

Ayrıca Covid üçüncü doz ve Sonbahar'daki normal grip aşılamasının birlikte yapılması ihtimalinin de araştırılması gerektiği ancak bunun süreci çok daha karmaşıklaştıracağı da kaydediliyor.

Ayrıca Covid pandemisi nedeniyle uygulanan önlemler nedeniyle toplum genelinde grip bağışıklığının düşmüş olabileceğine ve bu yıl gribin daha büyük bir sorun olabileceğine de dikkat çekiliyor.

Sağlık sektöründen gelen bir başka talep ise stadyumlar, alış veriş merkezleri gibi gelip geçici mekanların kullanılması yerine doğru düzgün donanımlı aşılama merkezlerine yatırım yapılması.

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü daha önceki açıklamalarında Birleşik Krallık gibi ülkelere üçüncü doz aşılamayı planlamadan önce ellerindeki fazla aşıları yoksul ülkelere bağışlamaları çağrısında bulunmuştu.

İngiltere üçüncü doz Covid aşısı planını hazırlıyor

Koronavirüs, Sonbahar, England, Vefat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere üçüncü doz Covid aşısı planını hazırlıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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