İngiltere'ye 5 yıl içinde yaklaşık 1 milyon Hong Konglu göç edebilir - Son Dakika

İngiltere'ye 5 yıl içinde yaklaşık 1 milyon Hong Konglu göç edebilir

22.10.2020 18:03
İngiltere'ye 5 yıl içinde yaklaşık 1 milyon Hong Konglu göç edebilir, System.String[]

İngiltere'ye gelecek 5 yılda yaklaşık 1 milyon Hong Konglunun göç edebileceği bildirildi.

İngiltere'ye gelecek 5 yılda yaklaşık 1 milyon Hong Konglunun göç edebileceği bildirildi.

Guardian'da yayımlanan habere göre, İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportuna sahip Hong Konglular, gelecek yılın ocak ayından itibaren İngiltere'de yaşama ve çalışma imkanı bulabilecek yeni bir vize türüne başvurabilecek.

Yeni rota olarak ifade edilen programla BNO statüsüne sahip olanlar ve aileleri, 30 aylık iki dönem ya da beş yıllık tek bir dönemi kapsayan bir vize türüyle ülkeye gelebilecekler. Bunlar, ülkede 5 yıl yaşadıktan sonra süresiz oturum hakkı alabilecek ve süresiz oturumu takiben 12 ay sonra da vatandaşlık başvurusu yapabilecekler.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir ekonomik etki değerlendirmesindeki tahminlere göre, BNO statüsüne sahip yaklaşık 500 bin kişi ilk yıl İngiltere'ye gelecek, 5 yıl içinde bu sayı 1 milyonu bulacak.

İngiltere'nin Hong Kong Başkonsolosu Andrew Heyn, konuya ilişkin, "Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın dayatılması, bu şehrin halkının hak ve özgürlüklerinde erozyona sebep oldu. Yeni rota Hong Kong halkına bağlılığımızın bir parçası. İngiltere, BNO vatandaşlarını ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri ülkede kabul etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Johnson, çalışma vizesi verebileceklerini bildirmişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'in, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulamakta ısrarcı olması durumunda yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya çalışma vizesi verebileceklerini duyurmuştu.

Johnson, The Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, yasa nedeniyle Hong Kongluların yaşam tarzlarının tehdit altında olduğu endişesini taşıdığını belirtmişti.

Hong Kong'da yaşananları görmezlikten gelemeyeceklerini vurgulayan Johnson, Pekin yönetiminin yasayı uygulamakta ısrarcı olması durumunda İngiltere'nin yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetmişti.

Johnson, "Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygularsa, göçmenlik yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu sahiplerine İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi vereceğiz. Bu da vatandaşlığa geçmeyi kolaylaştıracak." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) statüsü

Hong Kong ile bağlantılı denizaşırı İngiliz topraklarında yaşayan binlerce kişi, 1 Temmuz 1997'den önce İngiliz vatandaşı (denizaşırı) olarak kayıt yaptırmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının kayıtlarına göre, Hong Kong'da 314 bin BNO sahibi bulunuyor. Bunlar yürürlükte olan mevzuata göre İngiltere'de yalnızca 6 ay bulunma hakkına sahipler.

BNO sahiplerinin statüleri İngiltere'den daha kolay konsolosluk yardımı alma hakkı tanısa da bu durum vatandaşlığa eşdeğer değil.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'ye 5 yıl içinde yaklaşık 1 milyon Hong Konglu göç edebilir - Son Dakika

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