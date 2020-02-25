İnhisar ilçesi görsellerle tanıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnhisar ilçesi görsellerle tanıtılacak - Son Dakika

İnhisar ilçesi görsellerle tanıtılacak

6 saat önce

İnhisar Kaymakamlığı tarafından ilçenin tanıtımı amacıyla posta pulları bastırıldı.

İnhisar ilçesi görsellerle tanıtılacak, System.String[]

İnhisar Kaymakamlığı tarafından ilçenin tanıtımı amacıyla posta pulları bastırıldı.

PTT tarafından bastırılan posta pullarında ilçenin sembolü olan başta devedişi narının yanı sıra Harmankaya Kanyonu, Koyunlu Hamamı, Su Uçtu Şelalesi, Abdullah Mihalgazi Türbesi, İnhisar Mağarası gibi önemli değerleri kullanıldı.

Pullar, Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt tarafından İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'a teslim edildi.

Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye özgü resimlerin bulunduğu pulların kullanmanın ilçe tanıtımına katkı sunacağını belirterek, "İlçenin değerlerini tanıtmak amacıyla özel pul bastırmaya karar verdik. Eminim ki pullarımız ulaştığı yerlerde İnhisar'ımızı gösterecek. Pul koleksiyoncularından da talep olması durumunda, pulların karşılığının verilmesi şartıyla isteyenlere gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bozkurt da PTT'nin bulundukları yörelerin tanıtımına ve kalkınmasına önemli destek verdiğini bildirdi.

Harmankaya, Koyunlu, İnhisar, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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