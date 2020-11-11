İnönü Belediyesi muhtarlarla istişare toplantılarına devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

2014 yılından bugüne İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt Başkanlığında 32'ncisi düzenlenen muhtarlar toplantısı 16 mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirildi. Muhtarlar toplantısında başlıca pandemi sürecinde alınması gereken önlemlere değinilerek tüm mahallelere bugüne kadar planlanan işler ve iş akışları ile birlikte yeni talepler görüşüldü ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçe genelinde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten muhtarlar Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR