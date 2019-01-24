Son Dakika Haberleri: İnönü'de Malzeme Çalan 2 Şahıs Suçüstü Yakalandı

İnönü'de Malzeme Çalan 2 Şahıs Suçüstü Yakalandı

12 dakika önce

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 bin liralık metal malzeme çalan 2 şüpheliyi suçüstü olarak yakalandı.

İnönü'de Malzeme Çalan 2 Şahıs Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 bin liralık metal malzeme çalan 2 şüpheliyi suçüstü olarak yakalandı.

İnönü ilçesi Kümbet mahallesindeki sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde, E.İ. ve S.I. isimli 2 şahsı, faaliyette olmayan bir işletmenin binasından söktükleri yaklaşık 3 bin TL değerindeki metal malzemeyi bir araca yükledikleri esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

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