İnönü'de Malzeme Çalan 2 Şahıs Suçüstü Yakalandı
12 dakika önce
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 bin liralık metal malzeme çalan 2 şüpheliyi suçüstü olarak yakalandı.
Eskişehir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 3 bin liralık metal malzeme çalan 2 şüpheliyi suçüstü olarak yakalandı. İnönü
ilçesi Kümbet
mahallesindeki sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde, E.İ. ve S.I. isimli 2 şahsı, faaliyette olmayan bir işletmenin binasından söktükleri yaklaşık 3 bin TL değerindeki metal malzemeyi bir araca yükledikleri esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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