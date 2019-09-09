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İnönü'de trafik kazası

34 dakika önce

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında, LPG yüklü bir tankerin kontrolden çıkarak tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, tankın dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.

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Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında, LPG yüklü bir tankerin kontrolden çıkarak tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, tankın dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.


Kaza sabah saatlerinde Kütahya- Bursa yolu İnönü girişinde meydana geldi. Tamer Turan (48) yönetimindeki 34 DV 5579 plakalı LPG yüksel tanker, kontrolden çıkarak yol yakınındaki sazlık alandan geçerek tarlaya düşüp yan yattı. Sürücünün uyuması sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edilen kazanın öğrenilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, tankerin dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi. Tankerde henüz bir sızma olmadığı öğrenilirken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Tanker çevresinde güvenlik önlemleri sürürken, polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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