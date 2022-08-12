İnşaat demirlerinin içine giren kedinin üzerine beton döküldü - Son Dakika
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İnşaat demirlerinin içine giren kedinin üzerine beton döküldü

12.08.2022 16:36

İnşaat demirlerinin içine giren kedinin üzerine beton döküldü - Üzerine yanlışlıkla beton dökülen yavru kedi işçiler tarafından kurtarıldıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da bir inşaatta sıkıştığı demirlerin arasında kalan ve üzerine mikser ile beton döküldükten sonra fark edilen yavru kedi...

İnşaat demirlerinin içine giren kedinin üzerine beton döküldü

- Üzerine yanlışlıkla beton dökülen yavru kedi işçiler tarafından kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da bir inşaatta sıkıştığı demirlerin arasında kalan ve üzerine mikser ile beton döküldükten sonra fark edilen yavru kedi çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Olay merkez Selçuklu mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta mikserlerle beton dökmeye gelen işçiler örülen inşaat demirlerinin arasındaki yavru kediyi fark etmeyerek beton dökmeye başladı. Beton pompacısı Bilal Çelik tarafından son anda fark edilen kedi, betonun içinden çıkartılarak hızlı bir şekilde yıkandı. Sağlık durumu son derece iyi olan kedinin betonun içinden kurtarılması cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası Üzerine yanlışlıkla beton dökülen yavru kedi işçiler tarafından kurtarıldı Üzerine yanlışlıkla beton dökülen yavru kedi işçiler tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA

Karahisar, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat demirlerinin içine giren kedinin üzerine beton döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaat demirlerinin içine giren kedinin üzerine beton döküldü - Son Dakika
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