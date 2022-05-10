İnşaat firması, Beşiktaş'taki tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni sorgusuz, sualsiz yıktı: İBB yasal süreç başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaat firması, Beşiktaş'taki tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni sorgusuz, sualsiz yıktı: İBB yasal süreç başlattı

10.05.2022 10:56

İstanbul Beşiktaş'ta yer alan ve 1926'da yapılan Hamidiye Çeşmesi, bir inşaat firması tarafından izinsiz olarak yıkıldığı ortaya çıktı. Çevre halkı duruma isyan ederken, İBB yıkımla ilgili yasal süreç başlattı.

Beşiktaş ilçesinin Dikilitaş semtinde 1926'da yapılan ve 1970'lerde yer değişikliği sebebiyle Hora Sokak'a taşınan Hamidiye Çeşmesi'nin arka tarafında yer alan bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında 17 Nisan'da yıkıldı.

FİRMA, TARİHİ ÇEŞMEYİ YIKTI

İnşaat firması, binanın yıkımı sırasında mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni de yıktı. Çeşmenin yıkılmasına bölge sakinleri tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın ortasındaki tarihi Hamidiye Çeşmesi inşaat nedeniyle izinsiz yıkıldı

GECE VAKTİ YIKMIŞLAR

Mahalle sakinlerinden Bülent Durantaş, doğma büyüme Beşiktaşlı olduğunu belirterek, "Dikilitaş'ımızda 5 çeşme vardı. Kala kala bu çeşmemiz kaldı, onu da yıktılar. Söz verdiler 'yapacağız' diye. Zaman gösterecek yapacaklar mı. Göreceğiz." dedi. Çeşmenin yıkılma anını görmediğini dile getiren Durantaş, etrafı kapatılarak gece yıkıldığını söyledi.

Beşiktaş'ın ortasındaki tarihi Hamidiye Çeşmesi inşaat nedeniyle izinsiz yıkıldı

İBB YASAL SÜRECİ BAŞLATTI

Muharrem Karataş da çeşmenin yeniden yapılmasını istedi. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çeşmenin yeniden yapılacağını kaydederek, "Evet maalesef dönüşüm şirketinin tescilli olmayan çeşmeyi yıkması üzerine sorumlular hakkında işlem yapıyoruz. Çeşmeyi tekrar yapacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz yapılan yıkımla ilgili yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

YORUMLAR
500
Yıldırım: 'Yeni paketlerle inşaat sektörüne hareketlilik gelecek' Yıldırım: 'Yeni paketlerle inşaat sektörüne hareketlilik gelecek' Meslek lisesi öğrencilerinden engellilere ücretsiz saç bakımı Meslek lisesi öğrencilerinden engellilere ücretsiz saç bakımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hamidiye, Beşiktaş, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşaat firması, Beşiktaş'taki tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni sorgusuz, sualsiz yıktı: İBB yasal süreç başlattı - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak
11:09 Vitrinden telefon çalan çocuk "Bu telefonu çok istiyordum" deyince işyeri sahibi şikayetinden vazgeçti
11:03 Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
11:01 Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa istifa etsin
10:56 5 bin kişiye soruldu, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz: Millet İttifakı yüzde 42,5 ile önde, İYİ parti yüzde 18'i aştı
10:55 Çekilişle telefon kazandığını zanneden genç, 30 bin lirasından oldu
10:50 Bitcoin son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi! İşte sert düşüşe sebep olan 5 önemli neden
10:48 Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı
10:44 Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı
10:36 Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 11:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaat firması, Beşiktaş'taki tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni sorgusuz, sualsiz yıktı: İBB yasal süreç başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement