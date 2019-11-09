Son Dakika Haberleri: İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)
Son Dakika Güncel İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)

İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)

6 saat önce

KİMLİĞİ BELLİ OLDUEge Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi.

İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2), System.String[]

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi. Aytekin'in başında darp izi olduğu saptandı. Polis, akıl sağlığı yerinde olmayan 1 şüpheliyi arıyor.

İZMİR,


Ege Üniversitesi, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:39 Kaynak: DHA
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