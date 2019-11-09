İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)
6 saat önce
KİMLİĞİ BELLİ OLDUEge Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:39 Kaynak: DHA
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçinin Ferit Aytekin (45) olduğu tespit edildi. Aytekin'in başında darp izi olduğu saptandı. Polis, akıl sağlığı yerinde olmayan 1 şüpheliyi arıyor.
İZMİR,
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