Son Dakika Haberleri: İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

8 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.

İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir inşaatın 2. katında çalışan Mehmet Sarıçınar (36) iskeleden dengesini kaybederek sert zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan işçinin kalçasının kırıldığı belirlendi. Yaralı işçi kafa travması şüphesi ile Konya'ya sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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