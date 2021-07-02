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İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ilk 4 ayda yaklaşık yüzde 30 arttı - Son Dakika

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ilk 4 ayda yaklaşık yüzde 30 arttı

02.07.2021 16:01
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ilk 4 ayda yaklaşık yüzde 30 arttı, System.String[]

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi, bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29,7 arttı.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi, bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29,7 arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.

Haziran 2021 Sektör Raporu'na göre, geçen yılın nisan ayında salgının en sert etkileri yaşandı ve tam kapatma önlemleri ile sanayi üretimi neredeyse durdu. Nisan 2021'de baz etkisine bağlı olarak yüksek bir büyüme gerçekleşti. İnşaat malzemesi sanayi üretimi, nisanda geçen yılın nisan ayına göre yüzde 67,2 arttı.

2021'in ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. İç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışı bu süreçte etkili oldu. 2021'in ilk 4 ayında 22 alt sektörün tamamında üretim, Ocak-Nisan 2020'ye göre arttı.

İlk 4 ayda tüm alt sektörlerin üretimi, aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlarda artış sergiledi. En yüksek üretim artışı yüzde 69,7 ile tuğla ve kiremit sektöründe gerçekleşti. Kilit ve donamım eşyası üretimi yüzde 62,2, demir çelik radyatör üretimi yüzde 53,1 ve seramik, sağlık gereçleri üretimi yüzde 51,8 arttı. Isıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 43,1, çimento ve betondan eşya üretimi yüzde 41,8, yalıtımlı kablolar üretimi ise yüzde 41,1 büyüdü. Yılın ilk 4 ayında diğer alt sektörlere göre daha yavaş üretim artışı gösteren ürünler çimento, metal yapı ve yapı parçaları ile düz cam ve yalıtım camları oldu.

İnşaat sektöründe yılın ikinci yarısını 9 unsur şekillendirecek

İnşaat sektörü, inşaat malzemeleri sanayisindeki gelişmelerde de belirleyici oluyor. Yılın ilk yarısında iç pazarda inşaat malzemeleri talebi göreceli olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işler ve yenileme çalışmaları talebi canlı tuttu.

Yılın ikinci yarısında ise inşaat sektörünü ve dolaylı olarak inşaat malzemeleri sanayisini şekillendirecek 9 unsur bulunuyor. Normalleşme adımları ve salgının kontrol altına alınarak sonbaharda tam açılmaya ulaşılması inşaat sektörünü de olumlu etkileyecek. Alınan yapı ruhsatlarında son 3 yılın en yüksek dönemsel verileri gerçekleşti.

Özellikle konut tarafında alınan yapı ruhsatları yeni başlangıçlar için ümit veriyor. Diğer yandan, yenileme ve güçlendirme faaliyetleri yılın geri kalanında da canlı kalmaya devam edecek. Yüksek enflasyon ve konut fiyatlarında buna bağlı olarak yaşanan artışlar piyasada arz talep dengesini olumsuz etkilemeye başladı. Yine enflasyona bağlı olarak yükselen inşaat maliyetleri de yeni başlangıçları sınırlamaya devam edecek. Kamunun bütçe olanakları içinde yatırımları yılın ikinci yarısında da zayıf kalacak.

Yüksek enflasyona bağlı olarak oluşan yüksek faiz oranları giderek kalıcı hale geliyor. Yüksek faizler, hem arz hem de talep tarafını olumsuz etkileyecek. Kredi talebinde de düşüş sürecek. Haziran ayı itibarıyla mevcut işler ile alınan yeni iş siparişleri de geçen yıllar ile karşılaştırıldığında düşük kalıyor. Bu beklentiler ve değerlendirmeler çerçevesinde inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri iç pazarı için sınırlayıcı unsurların daha ağır basacağı öngörülüyor.

İnşaat sektörü istihdamında iyileşme devam ediyor

Rapora göre, inşaat sektöründe istihdam seviyesi büyüme yıllarında 2 milyonun üzerinde gerçekleşiyor.

Temmuz 2017'de 2,4 milyon ile istihdamda en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2018 ve 2019 yıllarında inşaat sektöründeki küçülme ile istihdam da 2 milyonun altına indi.

Geçen yıl salgın nedeniyle sektörde istihdam, nisanda 1,12 milyon ile en düşük seviyesine inip ardından artışa geçti. Yeni yılda ise mart ve nisan aylarında istihdam 1,8 milyonun üzerine çıkarak sektördeki toparlanmaya işaret etti.

İstihdam, Haziran, İnşaat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ilk 4 ayda yaklaşık yüzde 30 arttı - Son Dakika


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