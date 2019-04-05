İnşaatındaki Göçükte 2 Bekçinin Öldüğü Metro Otoparkında Çalışmalar Durdu
29 dakika önce
İZMİR'in Konak ilçesinde metro araçları için yapılan, 13 Mart'ta meydana gelen göçükte 2 bekçinin hayatını kaybettiği 2 katlı otopark inşaatı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu.
İZMİR'in Konak
ilçesinde metro araçları için yapılan, 13 Mart'ta meydana gelen göçükte 2 bekçinin hayatını kaybettiği 2 katlı otopark inşaatı, İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından durduruldu. Göçük sonrası oluşan çukur, doldurulurken, Büyükşehir Belediyesi'nce projenin tamamlanması için ikmal ihalesi yapılacağı belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halkapınar
'daki 115 metro vagonu kapasiteli, 2 katlı yeraltı parkı inşaatında, 13 Mart'ta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bekçiler Mehmet Ali Yalçın
(65) ile Mehmet Çiftçi (69), hayatını kaybetti. Göçük sonrası açılan ve tehlike oluşturan çukur, kaya parçaları ve toprak malzeme ile dolduruldu.
Büyükşehir Belediyesi'nce mevcut yüklenici firma ile olan iş tasfiye edildi ve inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu. Bölgeden geçenlerin ve özellikle de çocukların göçük bölgesine girmelerinin engellenmesi için alanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro park projesinin tamamlanması için ikmal ihalesine çıkılacağı belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:47 Kaynak: DHA
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