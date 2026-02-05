İnşaatta Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki bir binada iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek düşen işçi, tedavi altına alındı.

İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binanın birinci katındaki iskelede çalışan işçi A.Ç. (53) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.

A.Ç'nin yaralandığı fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.