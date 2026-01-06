İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 54 yaşındaki işçi, çalıştığı inşaattan düşerek yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 54 yaşındaki Fadil Y., dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde işçinin vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle Fadil Y., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ