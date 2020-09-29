İnşaattan hırsızlığa tutuklama - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaattan çeşitli malzemeler çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, 13 Eylül tarihinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının fail ve faillerinin tespiti ve yakalanması için JASAT Timinin katılımıyla kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştırma neticesinde; tespit edilen S.Y. ve S.D.A. isimli şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada S.Y'ye ait evde, inşaattan çalınan 2 adet su bataryası ile bağlantı hortumları ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde çalınan malzemeleri 4 bin 500 TL karşılığında hurdacıya sattıklarını itiraf ederken inşaattan çalınan malzemelerden 44 adet batarya başlığına ait boru, 25 adet banyo batarya başlığı, 22 adet lavabo batarya başlığı ve borusu, 55 adet kalorifer musluk başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Trabzon Bahçecik Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, çalınan malzemeleri satın alan 3 hurdacı ise ifadesinin alınmasına ardından serbest bırakıldı. - TRABZON