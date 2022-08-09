İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı - Son Dakika
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İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

09.08.2022 11:48
İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölge halkı için yardım çalışması başlattı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölge halkı için yardım çalışması başlattı.

İHH'den yapılan açıklamada, İsrail'in 5-7 Ağustos tarihleri arasında Gazze'ye yaptığı saldırılarda 14'ü çocuk, 4'ü kadın, 44 kişinin şehit olduğu, 360 kişi ise yaralandığı belirtildi.

Saldırılarında Gazze'deki sivil yerleşim alanlarını hedef alan İsrail'in, şehre gelir kaynağı sağlayan tarım arazilerini de vurduğu dile getirilen açıklamada, Gazze'deki yetkililerin, İsrail'in saldırılarıyla 71 konutun kullanılamaz duruma geldiğini, 16 yerleşim biriminin tamamen yok edildiğini ve bin 400 konutun da zarar gördüğünü duyurduğu kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları başlattı. İHH, hastanelere ilaç ve ekipman desteği verirken, tedavi gören yaralılara yönelik de sıcak yemek, nakdi yardım, hasta bezi, yatak ve gıda paketi dağıtımında bulundu.

Gazze'deki yardım çalışmalarını sürdüren vakıf, savaşta evleri zarar gören ailelere nakdi yardım verecek ve gıda paketi dağıtacak. Gazze'ye ilaç ve tıbbi ekipman desteği de sağlayacak olan vakıf, zarar gören evlere de buzdolabı, çamaşır makinesi ve ocak gibi beyaz eşya da alacak.

Hayırseverler, Gazze halkına destek olmak için İHH'nın internet sitesinden yardımda bulunabiliyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı - Son Dakika
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