İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ürdün'den, gözaltına alınan karikatürist Haccac'ın serbest... - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ürdün'den, gözaltına alınan karikatürist Haccac'ın serbest...

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ürdün yönetiminden, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına hakaret içeren bir karikatür çizdiği gerekçesiyle gözaltına alınan İmad Haccac'ı serbest bırakmasını istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ürdün'den, gözaltına alınan karikatürist Haccac'ın serbest..., System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ürdün yönetiminden, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına hakaret içeren bir karikatür çizdiği gerekçesiyle gözaltına alınan İmad Haccac'ı serbest bırakmasını istedi.

HRW'nin internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, Haccac'ın, İsrail ile BAE arasında varılan normalleşme anlaşmasıyla ilgili bir karikatür çizdiği için gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW Ortadoğu ve Kuzey Afrika Müdür Yardımcısı Joe Stork, "Hiciv karikatürlerini terör suçu olarak nitelendirmek, Ürdün'ün özgürce konuşan vatandaşları susturmaya niyetli olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Stork, "Bu gözaltına alma olayı, Ürdünlü yetkililerin bir Körfez liderinin (Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan) duygularını incitme riskine girmek yerine kendi vatandaşlarının haklarını ihlal etmeyi tercih ettikleri mesajını veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına hakaret içeren bir karikatür çizdiği iddiasıyla Ürdün güvenlik güçleri tarafından 27 Ağustos'ta gözaltına alınan Haccac'ı, Amman Başsavcısı Rami et-Taravine, yetkisizlik dolayısıyla aynı gün Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk etmişti.

Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesinde 26 Ağustos'ta karikatürist Haccac'a ait, İsrail'in normalleşmeye rağmen Washington'un Abu Dabi'ye F-35 uçağı satışına karşı olmasının ardından BAE ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın tutumuyla alay eden bir karikatür yayınlanmıştı. Söz konusu karikatür sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 02:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ürdün'den, gözaltına alınan karikatürist Haccac'ın serbest... - Son Dakika

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