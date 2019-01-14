Son Dakika Haberleri: İnsan Yetiştirmekten Başka Şansımız Yok"

İnsan Yetiştirmekten Başka Şansımız Yok"

1 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, doğru ve iyi insan yetiştirmenin önemine işaret ederek, "İnsan yetiştirmekten başka şansımız yok, hedeflerimiz çok büyük. 2023 ve sonrasında Türkiye dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmeyi hedefliyor.

İnsan Yetiştirmekten Başka Şansımız Yok
Batman Valisi Hulusi Şahin, doğru ve iyi insan yetiştirmenin önemine işaret ederek, "İnsan yetiştirmekten başka şansımız yok, hedeflerimiz çok büyük. 2023 ve sonrasında Türkiye dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmeyi hedefliyor. Bunu çalışarak yapacağız, başka bir yolu yok." dedi.

Vali Şahin, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değindi.

Bilgi çağı dolayısıyla her yerden çok sayıda bilginin geldiğini belirten Şahin, "Bunların içinde doğru ve yanlışların yanı sıra manipülasyonlar da var. Asıl bu çeldiriciliğe yönelik çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Yoksa 'bunu bil aman diğer bilgilere kulak asma.' diyecek, böyle bir dünya yok." ifadesini kullandı.

Deizm tartışmalarına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Bilgiyi analiz etme, doğruyu yanlıştan ayırma yetisini vermezseniz çocuklar yanlış yerlere sapabilirler. Bence eğitim vizyonunda temel yaklaşım bu olmalıdır. Yani öğrenmeyi talep eden, bilimsel merakı olan, aklını kullanan ve temiz bir zihin ile her konuyu analiz eden bireyler yetiştirmeliyiz. Bunu eğer başarabilirsek her şeyi başarırız. Değerler eğitiminde de bu yaklaşımı benimsememiz lazım. Yani çocukları bir kalıba sokmamız çok doğru değil ve yeni nesil de bunu pek kabul etmiyor."

-"Çalışarak yapacağız, başka bir yolu yok"

"Doğru ve iyi insanlar yetiştirmemiz her şeyden önemlidir. Bunu sadece öğretmenlerimize havale edemeyiz. İyi insan yetiştirmek hepimizin görevidir." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük davamız eğitim davasıdır. En fazla gayret edeceğimiz dava ve uğraş eğitim alanındadır. Her 10 liramızın 7 lirasını ve her 10 saatimizin 7 saatini eğitime ayırmak zorundayız. Bu her vatandaşın üzerine düşen görevlerdir. İnsan yetiştirmekten başka şansımız yok, hedeflerimiz çok büyük. 2023 ve sonrasında Türkiye, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmeyi hedefliyor. Bunu çalışarak yapacağız, başka bir yolu yok."

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da ilde yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Fatıma Zehra, Türkiye, Batman, Güncel
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