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İnsanları web sitenizde nasıl tutabilirsiniz? - Son Dakika

İnsanları web sitenizde nasıl tutabilirsiniz?

01.09.2021 04:16
İnsanları web sitenizde nasıl tutabilirsiniz?, System.String[]

Hepimiz sitemizi Google'da üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Ancak bu hikayenin sadece yarısı – insanlar sitenize tıkladığında ne olur? Oturup ne sunduğunuzu kontrol ediyorlar mı yoksa hızlı bir şekilde bir sonraki sonuca mı geçiyorlar?

Açıkçası, ilkinin olmasını istiyoruz, peki olduğundan nasıl emin olabiliriz? Ziyaretçiler ilk bakışta sitenizde ilgi çekici bir şey bulamayıp hemen ayrıldığında buna hemen çıkma denir. Kaliteli trafik kaynaklarından hemen çıkma oranı yüksek bir site, web sitesinin ziyaretçilerin beklentilerini karşılamadığının bir göstergesidir.

Trafik kaynakları

Web sitenizin hemen çıkma oranını azaltmak, genel performansını ve dönüşüm oranını iyileştirmek için harika bir ilk adımdır. İlk olarak, farklı trafik kaynaklarının hemen çıkma oranlarını analiz etmeniz gerekir. Çabalarınızı, aşağıdakiler gibi en yüksek dönüşüm sağlayan trafik kaynaklarının hemen çıkma oranlarını iyileştirmeye odaklayın:

Arama motoru trafiği

E-posta pazarlama kampanyaları

Satış ortağı kampanyaları

Niteliksiz kaynaklardan gelen hemen çıkma oranını göz ardı edin, örneğin:

Bilinmeyen yönlendirme siteleri

Sosyal ağ siteleri

Rastgele dizin siteleri

Açılış sayfası tasarımı

İnsanları web sitenizde nasıl tutabilirsiniz?

Açılış sayfalarınızı nasıl tasarladığınız, hemen çıkma oranınızda bir fark yaratabilir. Üniversiteden önce, üniversite sırasında veya sonrasında bir yıl izin almak isteyen gençler için 35'ten fazla ülkede boşluk yılı ve seyahat fikirleri sağlayan Real Gap örneğini alın. Web sitesi, tıklama başına ödeme (PPC) hesapları için özel olarak tasarlanmış açılış sayfaları kullanır. PPC sayfasında güçlü bir harekete geçirici mesaj bulunurken, SEO sayfası yalnızca genel boşluk yılı bilgilerini içerir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, PPC sayfasının hemen çıkma oranı, organik sayfadan çok daha düşüktür: birincisi için yüzde 18,24, ikincisi için yüzde 25,44. İnsanların girdiği sayfanın tasarımının hemen çıkma oranını nasıl etkilediğinin açık bir göstergesi. Peki, hemen çıkma oranı düşük bir sayfa tasarlamanın sırrı nedir? İşte bazı yararlı ipuçları.

Başlığınızın doğrudan ziyaretçinizin geldiği yere veya tıklamayı sağlayan reklam metnine atıfta bulunduğundan emin olun.

Net bir harekete geçirici mesaj sağlamak çok önemlidir. İşte iyi bir örnek: 'Paris'teki Hilton Oteli'nde gecelik sadece 99$. Şimdi ayırtın.' İşte kötü bir örnek: 'Dünyanın en romantik şehri Paris'teki ucuz oteller. Paris, Fransa'daki 300 otel arasından seçim yapın.'

Özellikle ziyaretçilerinize yönelik net, spesifik ve hedefli içerik yazmanız gerekir. Belirsiz veya genel içerik yazmayın. Ziyaretçileriniz belirli bir konuyu okumak için buradalar, bu nedenle zamanlarını boşa harcadığınız için size teşekkür etmeyecekler.

Hiyerarşi – en önemli bilgileri paragrafların ve madde işaretli listelerin başına yerleştirin.

Basit tutun. Tüm yabancı maddeleri açılış sayfanızdan kaldırın. İstenen eylemi tamamlamak için yalnızca yeterli bilgiyi isteyin.

Test Etme

Ziyaretçileri sitenizde tutmak açısından neyin işe yarayıp neyin yaramadığını nereden biliyorsunuz?

Cevap: Bilemezsiniz. Bu yüzden hiçbir şey varsaymayın ve her şeyi test edin.

Google'ın İçerik Denemeleri (Analytics'te) sayesinde açılış sayfalarının performansını oluşturabilir, test edebilir ve izleyebiliriz. Açılış sayfalarınızı test etmenin amacı, hemen çıkma oranlarını azaltmak ve dönüşüm oranlarını artırmaktır. Google İçerik Denemeleri'nde bir A/B ayırma testi oluşturmak çok kolay ve ücretsizdir. İlgili adımlara ilişkin temel bir genel bakış:

Açılış sayfalarını birbirine karşı test etmek için bir kampanya oluşturun.

Test ettiğiniz orijinal sayfanın URL'sini yükleyin.

Orijinaline göre test etmek istediğiniz diğer açılış sayfalarının URL'lerini yükleyin.

Google tarafından sağlanan JavaScript kodlarını kopyalayın ve test etmeye çalıştığınız ilgili sayfalara yapıştırın. (Bu, sayfaların HTML koduna erişim gerektirir.)

Birincil URL'ye en az 500 ziyaretçi gönderin ve Google, sayfaların performansını önyargısız bir şekilde test etmeniz için bu ziyaretçileri rastgele ayıracaktır. Bunu, huni aracılığıyla belirli anahtar kelimelerden trafik göndermek için AdWords, e-posta kampanyaları ve hatta bağlı kuruluşları kullanarak yapabilirsiniz.

Altın kurallar

İnsanları web sitenizde nasıl tutabilirsiniz?

Son olarak, açılış sayfalarını tasarlarken ve test ederken hatırlamanız gereken bazı altın kurallar şunlardır:

Eylemde görene kadar hiçbir fikir kötü bir fikir değildir. Bir açılış sayfası fikriniz varsa, deneyin! Hepsini deneyin.

Ayda en az 500 tıklama alan her anahtar kelime için farklı bir açılış sayfası oluşturun. Bu, en yüksek dönüşüm sağlayan anahtar kelimelerinizin hak ettikleri tüm dikkati çekmesini sağlar.

Performansını doğru bir şekilde ölçmek için her bir açılış sayfasına aynı trafik kaynağından/anahtar kelimeden en az 500 ziyaretçi gönderin.

Birkaç açılış sayfasını test ettikten sonra, en iyi performans gösteren sayfaların farklı sürümlerini test ederek onları iyileştirmeyi deneyin.

En iyi açılış sayfaları daha sonra çok değişkenli testler kullanılarak değişen derecelerde test edilebilir. Burası, tamamen yeni sayfalar yerine sayfanın belirli öğelerini test ettiğiniz yerdir.

Ziyaretçileri daha uzun süre kalmaya teşvik eden açılış sayfaları oluşturmak bazen zaman alıcı ve pahalı olabilir, ancak yüksek dönüşüm sağlayan, yüksek performanslı web siteleri için kesinlikle gereklidir. Samuel Beckett'in sözleriyle, "Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil.

İnsanları web sitenizde nasıl tutabilirsiniz?

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji İnsanları web sitenizde nasıl tutabilirsiniz? - Son Dakika


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