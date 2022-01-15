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İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon - Son Dakika

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

15.01.2022 13:40
İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuran 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuran 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin, insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce Erenköy Mahallesi'nde yapılan operasyonda; S.C.D., M. D., İ.P., A.K., S. Ö., M.C. ve M.U. yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise; 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon
İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon
İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon - Son Dakika
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