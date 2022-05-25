Instagram, arayüzünde yeniden değişiklik yapacak! - Son Dakika
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Instagram, arayüzünde yeniden değişiklik yapacak!

25.05.2022 14:36
Instagram, arayüzünde yeniden değişiklik yapacak!

Sosyal medya devi Instagram, profil sekmesinin arayüzünde yeni bir değişikliği test ediyor! İşte detaylar..

Instagram, profil sekmesi için yeni arayüz test etmeye başladı. Sosyal medya devi, geçtiğimiz günlerde reels gönderilerini tam ekran sunmaya başlayarak hikayeler sekmesini kaldırma yoluna gitmişti. Firma, yeni arayüzünün daha içerik odaklı ve sade olduğunu düşündüğünü açıkladı. Sosyal medya platformu şimdi de profil sekmesinde reels ve gönderi paylaşımları için yeni bir görünüm üzerinde çalışıyor. Peki, Instagram'ın yeni arayüzü nasıl olacak? Habere hep birlikte göz atalım.

Instagram, profil için gönderiler menüsünü değiştiriyor!

Sosyal medya devi Instagram, profil sekmesinden erişilen ve gönderilerin birbirinden ayrıldığı sekmenin arayüzünü değiştiriyor. Platform, tüm gönderiler için açılıp kapanan bir sekme sunacak. Henüz test aşamasında olan yeni sekmede; gönderi, reels, video ve etiketlenmiş paylaşımlar yer alacak.

#Instagram is considering replacing profile tabs with a dropdown menu ?? pic.twitter.com/frFO4CCPzx

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 24, 2022

Instagram profil sekmesi için yeni tasarlanan arayüzü, sosyal medya platformları için sızıntı haberi yapan Alessandro Paluzzi ortaya çıkardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yeni arayüzün sade ve kullanışlı olduğunu düşünüyor.

Instagram, logosunu yeniden değiştirdi ve yazı stili ekledi!

Yeni Instagram profil arayüzünde, varsayılan kısmın ise hangi paylaşım türü olacağı henüz bilinmiyor. Şimdilik test aşamasında olan yeniliğin kısa süre içinde kararlı sürüme gelmesi beklenenler arasında.

Sosyal medya platformu aynı zamanda ek olarak reels için tepki videoları oluşturmaya izin verecek bir özelliği de test ediyor. Fakat bu fonksiyon hakkında herhangi bir detay mevcut değil. Yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde konu hakkında bilgilendirmede bulunacağız.

Instagram, arayüzünde yeniden değişiklik yapacak!

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'ın şimdilik test aşamasında olan yeni arayüzünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi Instagram, logosunu yeniden değiştirdi ve yazı stili ekledi! Instagram, logosunu yeniden değiştirdi ve yazı stili ekledi!
Kaynak: Shiftdelete

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