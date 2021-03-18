Instagram'dan çocuk tacizine karşı yapay zeka kalkanı - Son Dakika

Instagram'dan çocuk tacizine karşı yapay zeka kalkanı

18.03.2021 00:13
Instagram'dan çocuk tacizine karşı yapay zeka kalkanı, System.String[]

Sosyal medya devi Instagram, artan çocuk tacizi olaylarına karşı adım attı. Şirket, hayata geçireceği yeni uygulama ile artık yetişkinlerin çocuklara mesaj atmasını engelleyecek. Bunun yanı sıra şüpheli hareketlerde bulunan yetişkinler de çocukların paylaşımlarıyla etkileşim sağlayamayacak.

Son yıllarda artan çocuk tacizine karşı sosyal medya devi Instagram da harekete geçti. Facebook'un sahibi olduğu şirket, getireceği yapay zekalı yeni uygulama ile yetişkinlerle çocuklar arasına duvar örecek.

YETİŞKİNLER MESAJ ATAMAYACAK, HESAPLARI ÖNERİLMEYECEK

Buna göre şirket, uygulama ile yetişkin kimselerin çocuklara direkt mesaj atmasının (DM) önüne geçecek. 18 yaşın altındakilere seri takip isteği gönderen kişileri işaretleyecek olan uygulama, aynı zamanda birden fazla çocuğu takip eden yetişkin Instagram tarafından uyarılacak. Bu kişilerin hesapları çocuklara önerilmeyecek.Ayrıca çocuk kullanıcıların Reels ve Keşfet'e düşen içerikleri söz konusu kişilere gösterilmeyecek olup, hesabı açık gençlerin paylaşımlarına gelen yorumlar da otomatik olarak gizlenecek.

"İNSANLARI GÜVENDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Instagram tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu özellik bizim insanların yaşını tespit etmek için kullandığımız makine öğrenimine ve insanların üye olurken verdiği yaş bilgilerine güveniyor. Instagram mesajlaşmasında uçtan uca şifrelemeye geçerken, insanları konuşmalara erişmeden güvende tutmaya çalışıyoruz."

Instagram'dan çocuk tacizine karşı yapay zeka kalkanı

Instagram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'dan çocuk tacizine karşı yapay zeka kalkanı - Son Dakika


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