Son Dakika Haberleri: Interfresh Eurasia 2019'a doğru
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Interfresh Eurasia 2019'a doğru

1 saat önce

Antalya'da, ikincisi 16-19 Ekim'de düzenlenecek Yaş Meyve, Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nın (Interfresh Eurasia 2019) tanıtım toplantısı Mersin'de yapıldı.

Interfresh Eurasia 2019'a doğru, System.String[]

Antalya'da, ikincisi 16-19 Ekim'de düzenlenecek Yaş Meyve, Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nın (Interfresh Eurasia 2019) tanıtım toplantısı Mersin'de yapıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, fuarın kısa zamanda dünyanın en önemli fuarlarından biri haline geldiğini söyledi.

Fuarı desteklediklerini belirten Kızıltan, "Yaş Meyve, Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nın kısa zamanda dünyanın en büyük yaş meyve sebze sektörünün fuarı olacağına inanıyoruz. Bu fuarı destekleyerek elimizi de taşın altına koyuyoruz." dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da fuarın, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ettiğini ifade ederek, "Fuarlar, dünyadaki teknolojik gelişmeleri üreticilerin ihracatçıların ayağına getiriyor. Biz bu fuara Antalya fuarı olarak bakmıyoruz. Bu fuar Türkiye'nin fuarıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin turunçgil üretiminde dünyanın önemli merkezlerinden olduğuna değinen Kaçmaz, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin 8 Kasım 2020'de Mersin'in ev sahipliğinde başlayacağını vurguladı.

AntExpo AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora da Avrupalı alıcıları Türk ihracatçı ve üreticileriyle birebir görüştürme olanağı yarattıklarını aktardı.

Etkinliğin, sadece bir fuar ve ticaret yapılan bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Fora, "Geçen yıl fuara 26 ülkeden bin 800'den fazla ziyaretçi ve 500'ün üzerinde alım heyeti katıldı. Bu fuar, Türkiye'nin bir ihracat projesidir. Fuarımızın önümüzdeki yıllarda, Almanya'da yaş meyve sebze sektörünün en büyük fuarlarından olan Fruit Logistica Fuarı'nın alternatifi olması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AntExpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer ise fuarla birlikte, Avrupalı binlerce alıcıyı Türk ihracatçısıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Antalya, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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