Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca, bir şüphelinin, internet alışveriş sitesi üzerinden faturasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı sigara satışı yaptığını belirledi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnternet sitesi üzerinden kaçak sigara satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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