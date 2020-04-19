İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

12 dakika önce

EREĞLİ'YE DEMİRLEYEN 'CORONA'NIN KAPTANI: HERKES GEMİMLE ÇEKTİRMEK İSTİYORİstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra demir cevheri yükünü boşaltmak üzere Ereğli'ye demirleyen "Ocean Corona" isimli kargo gemisinin Filipinli kaptanı Marande, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ, System.String[]

EREĞLİ'YE DEMİRLEYEN 'CORONA'NIN KAPTANI: HERKES GEMİMLE ÇEKTİRMEK İSTİYOR

İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra demir cevheri yükünü boşaltmak üzere Ereğli'ye demirleyen "Ocean Corona" isimli kargo gemisinin Filipinli kaptanı Marande, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililer tarafından, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" diye konuştu.

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Zonguldak Ereğli'ye vardı. İstanbul'da, 289 metre boyundaki gemiye, koronavirüse karşı tulum giyip maske takan ekipler tüm önlemleri alarak çıkmıştı. Karadeniz Ereğli'de de yine sıkı önlemlerle gemiyle temas kuruldu. Ekipler, gerekli tedbirleri alarak, gemiye çıktı ve işlemleri yaptı. Şehirdeki bir gemi acentası, limandaki gemi tarafından talep edilen hizmetleri yerine getirirken, personel için öngörülen tüm korunma önlemleri uygulandı.

Geminin Filipinli kaptanı Batayola Lester Marande, Ereğli'ye demir cevheri yükü getirdiklerini ve daha sonra Ukrayna'nın Yuzhny Limanı'na gideceklerini söyledi. Norverç'in Narvik limanından geldiklerini ifade eden kaptan, orada bazı tedbirlere tabi tutulduklarını belirtti. Geminin adının Ocean Corona olmasının, koronavirüs süreci dışında sadece bir tesadüf olduğunu belirten kaptan, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililer tarafından, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" diye konuştu.

Gemcilik faaliyetleri sırasında kedilerinin de ciddi önlemler aldıklarını ifade eden kaptan, şunları söyledi: Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm gemi personeli koruyucu ekipmanlar kullanıyor. Yemekleri toplu halde yemiyoruz."

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:37 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış "Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?" Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı         
13:46
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu         
13:18
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı         
12:55
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım         
12:53
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor 2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor         
12:51
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti         
12:47
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin         
12:01
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı         
11:49
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı 'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı         
11:49
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir         
11:47
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek         
11:45
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
11:42
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi         
11:13
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu         
10:46
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın         
10:45
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor         
10:36
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik         
10:28
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti         
10:27
Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin         
10:26
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş         
10:16
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı         
10:12
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu         
09:55
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor         
09:52
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti         
09:37
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik         
09:20
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 15:50:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]