İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

KOLONYA YANIYOR MU DİYE MERAK EDİNCE ALEV TOPUNA DÖNDÜEVDE tek başına otururken üzerine döktüğü kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Orhan Kayaoğlu (12) çakmağı yakınca alev topuna döndü.

KOLONYA YANIYOR MU DİYE MERAK EDİNCE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi

EVDE tek başına otururken üzerine döktüğü kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Orhan Kayaoğlu (12) çakmağı yakınca alev topuna döndü. Çığlıklar atarak evin bahçesine çıkan Kayaoğlu'nu dayısı Cemal üzerindeki kıyafetleri çıkarak kurtardı.

Erzincan'da oturan Altun Kayaoğlu'nun 5 çocuğundan en küçüğü olan Orhan Kayaoğlu, evde tek başına oturduğu sırada üzerine kolonya döktü. Kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Kayaoğlu mutfaktan aldığı çakmağı yakınca bir anda alevler içinde kaldı. Yanan kıyafetlerini çıkaramayan Orhan Kayaoğlu, koşarak dışarı çıkıp bahçede oturan annesi ve yakınlarından yardım istedi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen anne ve yakınları biranda ne yapacaklarını şaşırdı. Küçük çocuğun dayısı Cemal Bayram yeğenin üzerinde yanan kıyafetleri çıkartarak kurtardı. Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orhan Kayaoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

İzzetpaşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Orhan Kayaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Vücudunda iki ve üçüncü derecede yanıklar bulunan Kayaoğlu, "Evde elimi yüzümü yıkadıktan sonra üzerine kolonya döktüm. Sonra bunun yanıp yanmayacağını merak ettim. Mutfaktan aldığım çakmağı yakınca alevler içinde kaldım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Bağırarak dışarı çıkıp bahçede oturan annemlerden yardım istedim. Dayım üzerimdeki kıyafetleri çıkardı. Ama canım çok yandı. Benim yaptığımı kimse yapmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şehir Hastane tabelası ve acil girişi

-Orhan Kayaoğlundan detay

-Orhan Kayaoğlu'nun kolonyayı elinde tutması

-Orhan Kayaoğlunun yanıklarından detay

- Anne Altın Kayaoğlu ile röp

-Orhan Kayaoğlu ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK-Zafer KUMRU/ERZURUM,

==================================

TUTKUNU OLDUĞU KLASİK OTOMOBİLİN MİNYATÜRÜNÜ 36 YILDA YAPTI

SİVAS'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan (69) tutkunu olduğu 1974 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı. Okurgan, 120 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki minyatür otomobiline evinde gözü gibi bakıyor. Benzeri olan aracın bütün özelliklerinin yer aldığı minyatür otomobil, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Güdük Minare Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, klasik otomobil tutkusunu bambaşka bir sanata dönüştürdü. Okurgan, 1984 yılında kendisinin de kullandığı Chevrolet Impala marka klasik otomobilin minyatürünü yapmaya karar verdi. 1984 yılında otomobilin yapımına başlayan Okurgan, zaman zaman ara verdiği klasik otomobilin aynısını 36 yılda tamamladı. Klasik otomobilde bulunan her ayrıntı ve parça tek tek minyatür araçta da yer aldı. 104 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında yapılan minyatür otomobil, görüntüsüyle dikkat çekti. Hareket edebilen ve tüm fonksiyonları çalışan otomobile Okurgan, evinde gözü gibi bakıyor. Okurgan, evine gelen misafirlere klasik otomobilindeki sistemle müzik ziyafeti de sunuyor.

'BİREBİR AYNISI OLMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'

45 yıl mobilya ustalığı yaptığını ve mobilya yaparken hobi olarak klasik otomobile merak saldığını söyleyen Bahattin Okurgan, "Mobilya üzerinde çalışıyordum. Mobilyadan hariç hobilerim var. Hobilerimle de zaman zaman uğraşıyorum. Arabaya hevesim oldu, yapmak istedim. Elimde numune olduğu için birebir ölçülerini alıp devam ederek yaptım. 1984'den yılından 2020 yılına kadar yapmaya devam ettim. Arada bazı zamanlar işimin yoğunluğundan dolayı ilgilenemedim. Ölçü üzerinden resimlendirdim. Kartonlarla şablonlarını çıkardım. Ondan sonra diğer malzemelerini hazırladım. Şekillerini vermeye başladım ama ölçüyü tutturmak ve bire bir aynısının olması için 9 kere şekil bozdum. Büyük bir uğraşı sonunda böyle bir netice aldım. Koltuklarını kendi elimle yaptım. Kimseden yardım almadan bu arabayı bitirmiş oldum" dedi.

'TUTKUNU OLMAYAN DEĞERİNİ BİLMEZ'

Otomobilin müzede sergilenmesini istediğini ya da klasik otomobil tutkunu birisine satmayı düşündüğünü söyleyen Okurgan, "Satacağım kişi bunun tutkunu olacak. Tutkunu olmazsa bunun değerini bilmez. Arabanın meraklısı olacak, binmiş olacak. Arabanın özelliklerini tanıyan olacak ki değerini bilsin. Teker teker el ile yapıldığı için sıkıntılı oluyor. Bir harfini oyarak yapmak bir hafta sürdü. 30 kilo ağırlığında, 104 santimetre uzunluğunda gerçek aracın resimleri alındı ve onlardan bakarak aynısını küçüklüğüne göre yaptım" diye konuştu.

Murat Erat, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Son Dakika

19:17 Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:26 Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
17:42
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 19:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]