İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

Haberin Videosunu İzleyin
20.02.2026 11:05
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Haber Videosu

Meksika'da intihar girişiminde bulunan genç bir kadını kurtarmak için insanlar kahramanca bir şekilde harekete geçti. Üst geçitten atlamak üzereyken çok sayıda erkeğin koluna girerek kurtardığı genç kadını, yolda tankerin üzerine çıkarak tutmaya çalışanlar da vardı.

Meksika'da bir genç kadın, bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulunduğu sırada çevrede bulunan kişiler durumu fark etti ve olaya müdahale ederek kadını tehlikeden uzaklaştırdı.

SES GETİREN GÖRÜNTÜ

Bu sırada olay yerine çağrılan sağlık ve güvenlik ekipleri genç kadına ilk yardımda bulundu ve acil sağlık hizmetine yönlendirdi. Olayın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

YETKİLİLERDEN ÇAĞRI VAR

Yetkililer, bu tür olaylarda halkın zamanında müdahalesinin önemine dikkat çekerek ruh sağlığıyla ilgili destek hatlarına başvurulmasını önerdi.

Meksika'da intihar eğilimleriyle ilgili resmi verilere göre, ülkede intihar oranlarının zaman içinde değişkenlik gösterdiği bildiriliyor; 2024 verilerinde her 100 bin kişide yaklaşık 6.84 intihar vakası kaydedildi.

Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

  • Oğuz YALMAN Oğuz YALMAN:
    O ne nebiçim intahar şekli.Heryeri görünüyor+arkadaşlarda çok yardımsever.Bunun altından kesin Influencer çıkar. 1 0 Yanıtla
