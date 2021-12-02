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İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı - Son Dakika

İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

02.12.2021 12:03

Bursa Yakın Çevre Yolu'nda kendini ağaca asan kimliği belirsiz bir gencin görüntüleri gündem oldu. Araçlarıyla yolda seyrederken korkunç manzaraya tanık olanların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, görüntüler özellikle sosyal medyada infial yarattı.

Bursa'da araçlarıyla seyreden kişilerin cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntü gündem yarattı. Kimliği belirsiz bir gencin kendini ağaca astığını fark eden sürücülerin ihbarı sonrası olay yeri polis kordonuna alındı.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

İntihar ettiği düşünülen kişinin kimliğiyle ilgili henüz bir bilgi verilmezken, sosyal medyaya düşen video infial yarattı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Lifebursa.com'un paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin yoldan geçenleri devam etmeleri konusunda uyardıkları ve kendini ağaca asan kişinin etrafında çok sayıda kişinin toplandığı görülüyor. Vatandaşlar, yetkililerin korkunç olaya ilişkin bir açıklama yapmasını beklediklerini ifade ediyor.

İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

İntihar, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı - Son Dakika


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