İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı - Son Dakika

Bursa'da araçlarıyla seyreden kişilerin cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntü gündem yarattı. Kimliği belirsiz bir gencin kendini ağaca astığını fark eden sürücülerin ihbarı sonrası olay yeri polis kordonuna alındı.
İntihar ettiği düşünülen kişinin kimliğiyle ilgili henüz bir bilgi verilmezken, sosyal medyaya düşen video infial yarattı.
Lifebursa.com'un paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin yoldan geçenleri devam etmeleri konusunda uyardıkları ve kendini ağaca asan kişinin etrafında çok sayıda kişinin toplandığı görülüyor. Vatandaşlar, yetkililerin korkunç olaya ilişkin bir açıklama yapmasını beklediklerini ifade ediyor.
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