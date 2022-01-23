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İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı

23.01.2022 20:49

Ankara'da 18 yaşındaki Esmanur Çakmak'ın kendini iple asarak intihar ettiği yönünde ihbarda bulunan anne Hamide Çakmak'ın kendi kızını tartışma sonucu boğarak öldürdükten sonra iple astığı ortaya çıktı.

Mamak ilçesinde bir evde yaşayan Hamide Çakmak, 112 acil servisi arayarak kızı Esmanur'un kendini iple asarak intihar ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, yerde bulunan Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çelişkili ifadelerde bulunan anne Hamide Çakmak ile daha sonra eve gelen baba Y.Ç. gözaltına alındı.

ANNESİ ÖLDÜRMÜŞ

Çiftin emniyetteki ifadesinde Esmanur'un annesi Hamide Çakmak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne Çakmak, tartışma sonucu Esmanur'u boğarak öldürdüğünü, daha sonra sağlık ekiplerini arayarak kızının iple kendini astığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. Baba Y.Ç. ise olay sırasında evde olmadığını, eşinin telefonda bilgi vermesi üzerine eve geldiğini söylediği belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından Y.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hamide Çakmak tutuklandı. Esmanur Çakmak'ın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi

İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı
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112 Acil, İntihar, Polis, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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