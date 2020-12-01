İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı - Son Dakika

İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı

01.12.2020 13:59
İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı, System.String[]

Gaziantep'te 3 çocuk babası terzi, intihar notu bırakarak iş yerinin tavanına kendini astı. Olay yerine gelen ekipler, terzinin yaşamını yitirdiğini tespit ederken notun üzerinde 'Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak' yazdığı öğrenildi.

Trajik olay, Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi ile terzi dükkanı işleten 3 çocuk babası Serdar S. (41), sabah iş yerinin tavanına ip bağlayıp kendini astı. Bir süre sonra iş yerine gelen kardeşi, ağabeyini tavana asılı halde bulunca 112 Acil'e haber verdi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serdar S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Serdar S.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı

"ÇOCUKLARIM SİZE EMANET"

İş yerinde yapılan incelemede Serdar S.'nin yazdığı öne sürülen not bulundu. Üzerinde, 'Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak' yazılı not, polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı
İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı

Mimarsinan, İntihar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İntihar notu bırakıp, iş yerinde kendini astı - Son Dakika


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