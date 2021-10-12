Üye Girişi
İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini "Kana kan" diyerek öldürtmüş - Son Dakika

İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini "Kana kan" diyerek öldürtmüş

12.10.2021 11:50

Adana'da 3 Ekim'de kuruyemişçide yaşanan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ayrıntıları ortaya çıktı. Cinayetin intikam nedeniyle ve ölen kişinin kardeşi tarafından silahla vurulan şahsın "Kana kan" diyerek tahriki sonucu işlendiği belirlendi. Cinayeti planladıkları tespit edilen şahıslar da gözaltına alındı.

Adana'da kuru yemiş dükkanında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Eren Teyyare'nin, ikiz kardeşinin yaraladığı şahıs tarafından "Kana kan" diyerek öldürtüldüğü ortaya çıktı.

MOTOSİKLETLE DÜKKANA GELDİLER

3 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde kuru yemiş dükkanı işleten Eren Teyyare ile yanına motosikletle gelen iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada şüphelilerden biri Eren Teyyare'ye pompalı tüfekle ateş etti. Teyyare, tezgahın arkasına saklandı ancak şüpheli, dükkanın içerisine girip silahla ateş etmeye devam etti. Başından vurulan Eren Teyyare, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kendisini yaralanan arkadaşından intikam almak için ikizini 'Kana kan' diyerek öldürtmüş

KARDEŞİNİN SİLAHLA VURDUĞU KİŞİ İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRTMÜŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden silahı ateşleyenin Selçuk Yiğit Mukyen, motosikletli kullanan kişinin ise Sercan Çelik olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Eylül ayında Eren Teyyare'nin ikizi Emre Teyyare'nin arkadaşı Volkan Ayvaz'ın bir tahsilat isteği üzerine alacaklısından 35 bin TL'yi aldığı, bu paranın 15 bin TL'sini vermediğini belirledi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladığı, 24 Eylül'de çıkan kavgada Emre Teyyare'nin, Ayvaz'ı tabancayla bacaklarından yaraladığı, gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

Kendisini yaralanan arkadaşından intikam almak için ikizini 'Kana kan' diyerek öldürtmüş

'KANA KAN İSTERİZ' DİYEREK TAHRİK ETTİ

Bu kavganın ardından Teyyare ailesinin, Ayvaz ailesinin yanına giderek parayı ödeyeceklerini söyleyip, konunun kapanmasını istediği öne sürüldü. Volkan Ayvaz'ın ise "Kana kan isteriz" diyerek Emre Teyyare'nin bacaklarından vurulmasını istediği, Teyyare ailesinin de bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Daha sonra Ayvaz'ın, Teyyare'nin cezaevinde olması nedeniyle ikiz kardeşi Eren Teyyare'nin vurulmasını istediği ancak karşı ailenin bunu kabul etmeyince anlaşamayıp, ayrıldıkları belirtildi.

Kendisini yaralanan arkadaşından intikam almak için ikizini 'Kana kan' diyerek öldürtmüş

CİNAYETİ FIRINDA PLANLADILAR

Bunun üzerine Volkan Ayvaz'ın tanıdığı olan Selçuk Yiğit Mukyen ve Sercan Çelik ile Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir fırında buluştuğu, Eren Teyyare'nin vurulmasını istediği öne sürüldü. Olay günü de bu iki şüphelinin yanlarına aldığı pompalı tüfeği bir poşete koyup, plakası sökülmüş bir motosikletle söz konusu kuru yemiş dükkanına gittiği ve cinayeti işledikleri belirlendi.

BAŞARILI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bu tespitlerin ardından harekete geçen polis, Selçuk Yiğit Mukyen ve Sercan Çelik ile birlikte şüphelileri azmettirdiği öne sürülen Volkan Ayvaz, babası Mehmet Ayvaz (49), dayısı Abdulvahap Ayvaz (52) ve saldırıyı planladığı öne sürülen 6 şüpheliyi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.Emniyete götürülen şüphelilerden Selçuk Yiğit Mukyen'in ifadesinde, "Eren ile aramızda husumet vardı. Dükkanın dışından ateş açtım. Tezgahın arkasına eğilince silah çıkaracağını düşünüp vurdum" dediği öğrenildi. Diğer şüpheliler ise cinayetle alakalarının olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selçuk Yiğit Mukyen ve Sercan Çelik tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendisini yaralanan arkadaşından intikam almak için ikizini 'Kana kan' diyerek öldürtmüş
Kendisini yaralanan arkadaşından intikam almak için ikizini 'Kana kan' diyerek öldürtmüş
İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini Kana kan diyerek öldürtmüş

Seyhan, Selçuk, Adana, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini 'Kana kan' diyerek öldürtmüş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde 12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu 12:19 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 11:48 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı 11:36 İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti 11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu 11:12 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş 11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş

Son Dakika Haberleri
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem
12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde
12:20 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu
12:18 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu
12:16 Profesör, meme kanserinde risk grubundaki meslekleri sıraladı: Hostesler ilk sırada
12:12 Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi
12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti
11:53 Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var
11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi         
12:12
Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var         
11:54
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı         
11:32
Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin         
11:16
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 12:59:29. #1.12#
SON DAKİKA: İntikam cinayeti çıktı! Kendisini yaralayan arkadaşının ikizini "Kana kan" diyerek öldürtmüş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement