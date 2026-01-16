IOM, Kriz Planlarıyla 22,7 Milyon Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2026 Kriz Müdahale Planları kapsamında bu yıl 32 ülkede ihtiyaç sahibi 22,7 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, küresel insani ihtiyaçların artmaya devam ettiği bir süreç yaşandığı kaydedildi.

Kuruluşun 2026 Kriz Müdahale Planları kapsamında 32 ülkede 22,7 milyon kişiye ulaşmayı planladığı aktarılan açıklamada, bu yıl düzensiz göçmen, ülke içinde yerinden edilmiş kişi ve ev sahibi topluluklara hayat kurtarıcı yardım ve direnç artırıcı müdahalelerle ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, bu yardımların yapılması için 2,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, "Beklemeye zaman yok. 2026 Kriz Müdahale Planlarımız, hayatları kriz nedeniyle altüst olmuş insanlara odaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.