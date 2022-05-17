iOS 16 bekleyenleri üzecek haber!

Apple, iOS 16 ile birlikte diğer işletim sistemlerinin yeni sürümlerini 6 Haziran'da başlayacak WWDC22 etkinliğinde tanıtacak. Her zaman olduğu gibi, beta sürümüne öncelikle geliştiriciler kavuşacak. Ancak gazeteci Mark Gurman'ın iddiasına göre, herkese açık beta programı bu sene normalden biraz daha geç gelecek.

Bilindiği üzere yeni bir iOS sürümünün ilk herkese açık betası, genelde ikinci geliştirici beta sürümüyle eşzamanlı olarak yayınlanır. Fakat Mark Gurman, iOS 16'da bu durumun değişeceğini ve işletim sistemini test etmek isteyen kullanıcıların Developer Beta 3'ün çıkmasını beklemek zorunda kalacaklarını söyledi.

iOS 16 için ilk herkese açık beta Temmuz'da

Gurman'a göre bunun nedeni, iOS 16'nın ilk herkese açık beta sürümünün iPhone'a yüklenemeyecek seviyede kritik hatalar barındırmasından kaynaklanıyor. Bu hatalar düzeltilebilirse, Temmuz'da çıkacak üçüncü geliştirici beta sürümüyle eşzamanlı olarak iOS 16 ve iPadOS 16'nın birinci genel betası kullanıma sunulacak.

iOS 16 alamayacak iPhone modelleri!

Bu arada WWDC22 etkinliği öncesinde, iOS 16 alamayacak iPhone modelleri de ortaya çıktı. Bu kapsamda iPhone 6s serisinin 2015, 1. nesil SE'nin ise 2016'da piyasaya sürüldüğü düşünülürse, yaklaşık 7 yıl aralıksız yazılım desteği aldıklarını söyleyebiliriz.

Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de, söz konusu cihazların güncelleme desteğini kaybetmesi muhtemel. Bunun yanı sıra iOS 16 alacak iPhone modellerinin şu şekilde olması bekleniyor;

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone X

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPod touch (7. nesil)