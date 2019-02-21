Son Dakika Haberleri: İpek Yolu Destek Grubu Avusturya'da Toplandı

İpek Yolu Destek Grubu Avusturya'da Toplandı

1 saat önce

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İpek Yolu güzergahında yer alan 24 ülke temsilcileriyle İpek Yolu Destek Grubu toplantısına katıldı.

İpek Yolu Destek Grubu Avusturya'da Toplandı, System.String[]
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İpek Yolu güzergahında yer alan 24 ülke temsilcileriyle İpek Yolu Destek Grubu toplantısına katıldı.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya katılan Avusturya hükümeti yetkilileri, Avusturya ile Slovakya arasında inşa edilmesi planlanan yeni demir yolu hattının İpek Yolu ile ilişkisi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Müzakerelerde söz alan Nabi Avcı, bu tür projelerin teknik, ekonomik, ticari ve mali yönleri kadar kültürel boyutlarını ve amaçlarını da iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

İpek Yolu'nun hem tarihsel hem de kültürler arası ilişkilerin aracı olması bakımından çok önemli olduğunu belirten Avcı, "İpek Yolu sadece ticarete, sadece ekonomiye değil aynı zamanda kültürler arası ilişkilere de büyük katkıda bulunuyor. Bundan sonra da böyle olmalıdır. Bu konuda yapılacak projelerde bu kültürel boyutun mutlaka dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yükselen bazı ırkçı ve yabancı düşmanı radikal akımların tehlikesine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"İpek Yolu aynı zamanda medeniyetler arasında iş birliği ve anlayış birliği bakımından çok önemli bir fırsat. Bu nedenle, her türlü ırkçı ve yabancı düşmanı yaklaşımların bertaraf edilmesi için bu tür toplantılara mutlaka kültür adamlarının ve eğitimcilerin de dahil edilmesi gerekiyor. Bu tür projelerin mutlaka konunun kültürel boyutlarını da içerecek şekilde revize edilmesi gerekir."

AGİT'in Viyana'daki dönem toplantısının 23 Şubat Cuma günü sona ereceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:23 Kaynak: AA

Viyana, Nabi Avcı, Avusturya, İpek Yolu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maltepe'de MHP'nin Adayını Destekleyeceklerini Söyleyen İYİ Partili İlçe Başkanı Görevden Alındı CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti

Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:57:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpek Yolu Destek Grubu Avusturya'da Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]