İpekyolu Belediyesi'nden

Van'ın İpkeyolu ilçesinde çok sayıda ağacın kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Hafıziye Mahallesi'nde çok sayıda ağacın kesildiğine dair bilgilerin yanlış olduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlçemiz Hafiziye Mahallesi 44 pafta 298 ada 134 parsel numaralı arsa, belediyemiz tarafından imar yolu çalışmalarının yapılacağı alanda mevcut imar planı uygulandığı takdirde 55-60 adet ağaç kesilmesi söz konusu iken, doğaya ve yeşile olan bağlılığımızdan dolayı eski yapı ile bitişik olan 2 adet ağaç ile çalışma alanı içinde kalan 1 ağaç olmak üzere toplam 3 adet ağacın ekonomik ömrünü doldurmuş, niteliği ve formunu kaybetmiş olmaları nedeniyle, yaşlı ve büyük olmalarından dolayı da nakli mümkün olmadığından sökümü uygun görülmüştür. Bunun dışında 8 adet taşınması mümkün olan ağaç ise taşınarak tekrar doğaya kazandırılmıştır. Yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından görselliğe ve iklime uygun sökülen toplamda ekonomik ömrünü tamamlamış 3 ağacın yerine onlarca ağaç dikilerek yeni peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Mahalle muhtarı ve sakinlerinin talebi üzerine yeni açılacak yol, Uzun Sokağı Gölbaşı Caddesi'ne bağlayacak olup Maraş Caddesi'ne alternatif olacak ve trafikte ciddi bir rahatlama sağlayacaktır."