Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediyesinden Sömestri Şenliği

İpekyolu Belediyesinden Sömestri Şenliği

1 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören sömestr etkinliklerini bu yıl da birbirinden neşeli ve ücretsiz programlarla devam ettiriyor.

İpekyolu Belediyesinden Sömestri Şenliği, System.String[]
Van'ın İpekyolu Belediyesi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören sömestr etkinliklerini bu yıl da birbirinden neşeli ve ücretsiz programlarla devam ettiriyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılan etkinlikler kapsamda TRT Çocuk kanalında çocukların gözde yapımlardan biri olan 'Hapşuu' ekibinin tiyatro gösterisinin 3 günde toplam 9 seansla çocuklarla buluşturulacağı belirtildi. Açıklamada, "Sömestri şenliğinin bir diğer önemli etkinliği de Yetenek Sizsiniz programının finalistlerinden olan ve geçen yıl büyük ilgi görerek yoğun talep alan Sihirbaz Arif Burak Parlı gösterisi olacak. Yine 3 günde toplamda 9 seans olarak sergilenecek sihirbaz gösterisinin yanı sıra çeşitli sürpriz etkinlikler de çocuklarımızla buluşacak. Salon kapasitesi ile sınırlı ücretsiz biletleri 25-26 ve 27 Ocak (Cuma-Cumartesi-Pazar) saat 14.00-18.00 saatleri arasında Van AVM'deki stantlarımızın yanı sıra seanslar öncesinde Van Devlet Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek etkinliklerimizin programı ise; 30 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 10.30'da Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde, 13.00 ve 15.00'te iki seans halinde Van Devlet Tiyatrosunda, 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.30'da Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde saat 13.00 ve 15.00'te iki seans halinde Van Devlet Tiyatrosunda ve 1 Şubat 2019 Cuma saat 10.30'da Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde, saat 13.00 ve 15.00'te ise iki seans halende Van Devlet Tiyatrosunda yapılacak" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

Devlet Tiyatroları, Van, İpekyolu, Güncel
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