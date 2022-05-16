iPhone 11 vs iPhone 13 – Fiyat farkına değer mi? - Son Dakika

2019 yılındaki Apple etkinliğinde tanıtılan iPhone 11 serisi, teknik özellikleri ve tasarımıyla kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldı. 2020 yılında en çok satan akıllı telefon ünvanını alan iPhone 11, günümüzde fiyatların zirve yaptığı sektörde halen önemli bir seçenek konumunda. Öte yandan geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 13'ü de ele alırsak, 2022 itibariyle hangi modeli almak daha mantıklı? Aradaki fiyat farkına değer mi? iPhone 11 vs iPhone 13 videosuyla karşınızdayız.

İki telefon arasındaki önemli farklardan birisi de tasarım. Zira Apple, iPhone 12 serisiyle en son iPhone 5'te gördüğümüz keskin ve köşeli, kısaca kalın kasa tarzına geri döndü. iPhone 13 ile de bu geleneği sürdürdü. Ancak iPhone 11, bu modellerin aksine daha oval tasarımıyla kullanıcı karşısına çıktı.

iPhone 11 vs iPhone 13

ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videoda iPhone 11 ve iPhone 13 modellerini karşılaştırdık. Dilerseniz, sözü daha fazla uzatmadan ve sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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iPhone 13 teknik özellikleri

iPhone 13; serinin diğer modellerinde olduğu gibi Apple Apple A15 Bionic işlemciden güç alıyor. 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 15 milyar transistörden ve ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bunun dışında cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi mevcut.

Apple, etkinlik sırasında CPU'nun rakiplerine kıyasla yüzde 50'ye, GPU'nun ise yüzde 30'a kadar daha hızlı çalıştığını söyledi. Bunun dışında 16 çekirdekli Neural Engine ile geliştirilmiş görüntü sinyal işlemcisiyle kullanıcı karşısına çıktı.

6.1 inç 60 Hz Super Retina XDR OLED panelle gelen iPhone 13; arkada 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lenslerinden oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Bununla birlikte gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, seride film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 4 teknolojisini kullandı. Cihazda yer alan Face ID çentiği de bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.

Akıllı telefonun selfie kamerası f/2.2 diyafram aralığına sahip ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde. Smart HDR 4 desteği bulunan ve Face ID teknolojisini sunan kamera, 4K/ 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Öte yandan cihazın pil performansı da iyileştirildi. Zira model, selefine kıyasla 2,5 saate kadar daha fazla pil ömrü vadediyor. Son olarak 20W hızlı şarj desteği mevcut.

iPhone 11 teknik özellikleri

iPhone 11; 6.1 inç 60 Hz tazeleme hızı sunan Liquid Retina IPS LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda 326 ppi piksel yoğunluğu ve 625 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca hem ön hem de arka cam Gorilla Glass ile korunuyor.

Akıllı telefon, Apple A13 Bionic'ten güç alıyor. İşlemci; iki adet 2.65 GHz Lightning ve dört adet 1.8 GHz hızlarında çalışan Thunder çekirdeklerini bünyesinde barındırıyor.

Cihazda iki adet arka kamera mevcut. 26mm OIS destekli 12 Megapiksel f/1.8 ve 13mm 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı lensin yer aldığı modelin ön kamerası ise f/2.2 diyafram aralığına sahip ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde.

iPhone 11, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.110 mAh pilden besleniyor. Apple'ın 2019'daki etkinlik sırasında akıllı telefonun 30 dakikada yüzde 50 şarj olduğunu iddia etmişti. Bunun yanı sıra Qi kablosuz şarj teknolojisi de bulunuyor.

iPhone 13 vs iPhone 11 karşılaştırma tablosu