İpsala'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan anız yangını, AFAD, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve İpsala Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İbriktepe köyü Çavuşkoru mevkisinde anız yakılmasından dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine orman işletme, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ormanlık alana sıçramadan ekiplerin müdehalesiyle söndürülürken tarlaların içinde bulunan ağaçlar yandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:01 - Kaynak: AA
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