İpsala'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine orman işletme, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İbriktepe köyü Çavuşkoru mevkisinde anız yakılmasından dolayı yangın çıktı.

Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu