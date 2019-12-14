İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Son Dakika
Son Dakika Dünya İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Son Dakika Dünya

İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş'

6 saat önce

Adana Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan 'Kebap ve Şalgam Festivali'nin iptal edilmesi TBMM Genel Kurulunda tartışmaya neden oldu.

İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş', System.String[]

Adana Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan 'Kebap ve Şalgam Festivali'nin iptal edilmesi TBMM Genel Kurulunda tartışmaya neden oldu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana Valiliğinin rakı festivaline bir yasağı söz konusu. Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

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Adana Valiliği, Adana, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:17 
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