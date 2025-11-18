IQ Money'e Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

IQ Money'e Yasa Dışı Bahis Operasyonu

IQ Money\'e Yasa Dışı Bahis Operasyonu
18.11.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IQ Money Ödeme Hizmetleri'ne yönelik dolandırıcılık suçlamasıyla 28 gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldı. Operasyonda 155 milyar dolarlık yasadışı gelir elde edildiği belirlendi ve TMSF kayyum olarak atandı.Operasyonda 26 şüpheli de göz altına alındı.

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere bir dizi organize suç faaliyeti suçlamasıyla bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini; bunlardan 26'sının gözaltına alındığını, şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulduğunu duyurdu. Şirkete mahkeme kararıyla TMSF kayyum atandı.

155 MİLYAR DOARLIK YASA DIŞI GELİR

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönündeki tespitler üzerine soruşturma işlemleri derinleştirilmiştir.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞI İLE BAĞDAŞMIYOR

MASAK tarafından yapılan analizlerde; IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma–çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında 'bet', 'bahis', 'oyun', 'kumar', 'dolandırıcı' gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlenmiştir. Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL'nin, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur.

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında ise; 22/11/2023 tarihinde faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money adlı şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür.

26 KİŞİ GÖZALTINDA

18 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş; şahısların ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulmuştur.

Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanması sağlanmış, 5549 sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince şirkete el konulmuştur.

Gözaltı kararı verilen şirket yöneticilerinden birinin yurt dışında bulunduğu tespit edilmekle, bu kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, İstanbul, Gözaltı, Ekonomi, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel IQ Money'e Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan görüntü Mezar taşına sardılar Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Muazzez Abacı Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Yargıtay’dan emsal karar Düğün fotoğrafı hapis getirdi Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

10:25
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş’ten 2026 yılı için tahmin geldi
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
10:08
Yanlış duymadınız Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi
10:01
Yasak aşk cinayeti İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü
09:42
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk genç isme ’’Güle güle’’ dedi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme ''Güle güle'' dedi
09:02
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
07:43
27 yıllık serüven bitti Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 10:47:32. #.0.4#
SON DAKİKA: IQ Money'e Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.