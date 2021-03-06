Irak'ı ziyaret eden Papa Bağdat'taki Mar Yusuf Kilisesi'nde ayin düzenledi - Son Dakika

Irak'ı ziyaret eden Papa Bağdat'taki Mar Yusuf Kilisesi'nde ayin düzenledi

06.03.2021 20:15
Irak'ı ziyaret eden Papa Bağdat'taki Mar Yusuf Kilisesi'nde ayin düzenledi, System.String[]

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mar Yusuf Kilisesi'nde ayin düzenledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mar Yusuf Kilisesi'nde ayin düzenledi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Papa Franciscus, Bağdat'taki Mar Yusuf Kilisesi'ne geldi.

Papa'nın burada düzenlediği ayinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Iraklılar Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim de hazır bulundu.

Ayinde yaptığı konuşmada Papa, "Dünya güç ya da iktidarla değişmez. Gücümüzün üzerinde işler yapmamız mümkün değil." dedi.

Papa, "Tanrı katında zengin, kardeşine merhamet edendir, kalabalıkların alkışladığı değil." ifadelerini kullandı.

Tarihi Irak ziyaretine dün başlayan Papa, bugün Necef ve Ur kentlerindeki temaslarının ardından tekrar başkent Bağdat'a dönmüştü. Papa, yarın da Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.

Berhem Salih, Bağdat, Irak, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ı ziyaret eden Papa Bağdat'taki Mar Yusuf Kilisesi'nde ayin düzenledi - Son Dakika


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