Irak'ın geleneksel "Necef abası" 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ın geleneksel "Necef abası" 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1)

08.06.2022 11:11

Irak'ın Necef kentindeki atölyelerde 200 yıldır el emeğiyle üretilen "Necef abası" geleneksel Arap erkek giyiminde önemli yer tutuyor.

Irak'ın Necef kentindeki atölyelerde 200 yıldır el emeğiyle üretilen "Necef abası" geleneksel Arap erkek giyiminde önemli yer tutuyor.

Irak'ta halkın "Arap abası" diye de adlandırdığı bu geleneksel giysi koyun yününden yapılıyor. Necef abasının en önemli özelliği ise dikiş makinesi kullanılmadan tamamen el işçiliğiyle üretilmesi.

Necef'te üretilen abaların sadece Irak içinden değil Körfez ülkelerinden de alıcısı bulunuyor.

Irak'ın geleneksel Necef abası 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1)
Irak'ın geleneksel Necef abası 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1)
Irak'ın geleneksel Necef abası 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1)
Irak'ın geleneksel Necef abası 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1)
Irak'ın geleneksel Necef abası 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1)

YORUMLAR
500
ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı 1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi 1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın geleneksel 'Necef abası' 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ın geleneksel "Necef abası" 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement