Irak'ın kabul etmediği Lev Tahor tarikatı üyeleri Romanya'ya gönderildi - Son Dakika

TRANSİT olarak İstanbul üzerinden Irak'a giden ancak ülkeye alınmayarak Türkiye'ye geri gönderilen Lev Tahor tarikatı üyesi olan 72 kişi kendi istekleri doğrultusuna Romanya'ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, farklı ülkelerden üç gün önce transit olarak İstanbul'a gelen 19'u Kanada, 24'ü ABD, 28 Guatemela ve 1'e Portekiz pasaportu sahibi Ultra Ortodoks Yahudi tarikatı olarak bilinen 'Lev Tahor' üyeleri Irak'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan uçağa bindi. Irak'a giden tarikat üyeleri ülkeye kabul edilmeyerek Türkiye'ye geri gönderildi. Üç gün boyunca İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kalan tüm ihtiyaçları karşılanan tarikat üyeleri kendi istekleri doğrultusunda Romanya'ya gitmek istediklerini belirttiler. Bunun üzerine seyahat planlamaları yapılan üyeler gruplar halinde Romanya'nın başkenti Bükreş'e gönderildi.