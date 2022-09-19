Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19.09.2022 18:40

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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