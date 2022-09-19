Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.